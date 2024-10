(Vídeo) Cinema sobre Rodas: Emenda do Senador Alan Rick Leva a Semana da Criança ao Calafate

Nesta Semana da Criança, o senador Alan Rick está promovendo uma grande festa para os pequenos, que está acontecendo neste sábado na quadra de grama sintética ao lado do Supermercado Kometa, na Estrada do Calafate.

O evento faz parte do projeto “Cinema sobre Rodas”, patrocinado por uma emenda do senador e realizado com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour e outros parceiros. A iniciativa promete trazer alegria e diversão para as crianças da região.

Por Acreonline.net

