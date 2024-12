Vídeo: Casal pula o muro de motel para não pagar a conta em Santa Catarina

Um flagrante digno de filme em Canoinhas, Santa Catarina. Um casal foi flagrado pulando o muro de um motel para não pagar a conta. E, para completar o roteiro, a fuga foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O enredo da fuga é digno de um suspense: o casal, visivelmente sem pressa, decidiu esperar um tempo antes de executar o plano. Eles aguardaram cerca de uma hora, provavelmente bolando uma estratégia, antes de partir para a ação. Às 6h53min, o sinal verde foi dado. Com a graça de atletas olímpicos, a mulher se preparou para a primeira parte da fuga: pulou o muro e, para não deixar o companheiro para trás, o homem, com menos coordenação e mais velocidade, fez o mesmo saindo disparado para a rua.

Pelas imagens, ficou claro que o casal estava tentando mais do que uma “escapadinha romântica”. O motel, que oferece suítes com preços entre R$ 60 e R$ 130, não imaginava que seus hóspedes seriam tão “furtivos”. As câmeras de segurança registraram tudo e, claro, a história rapidamente viralizou nas redes sociais.

Até o momento, não há informações de que o casal tenha sido identificado ou que tenha arcado com a conta.

Enquanto isso, fica a lição para quem pensa que um “pulo do gato” pode ser a saída as escondidas de um motel sem pagar. A moral da história? Se for sair sem pagar, ao menos faça um treinamento de parkour antes. E, claro, se atentem sempre nas câmeras.

