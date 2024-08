( VÍDEO) Casal é morto com 60 tiros por mais de 10 bandidos

Na noite desta segunda-feira (26), um casal foi executado a tiros na saída de um condomínio localizado no bairro Mondubim, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Câmeras de segurança flagraram o momento em que as vítimas estão dentro de um carro, de cor preta, que é interceptado por outro veiculo.

Nesse momento, desce um pistoleiro com uma arma e aponta para o casal. O motorista percebe a aproximação do homem e tenta fugir, mas acabou atropelando um motociclista que chegava ao local com um passageiro. Em seguida, outros criminosos aparecem e começam a atirar contra o casal.

De acordo com informações, mais de 10 homens teriam ido até o local para executar o homem e a mulher.

Por Souza cm7

