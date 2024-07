VÍDEO: casal é flagrado em momento íntimo na balsa

Começou a circular em grupos de aplicativo de mensagens na internet um vídeo de um casal mantendo relações sexuais dentro do rio Negro, próximo a balsa Amarela, no Centro de Manaus.

O casal parece não ter se importado muito com a presença de outras pessoas no local em plena luz do dia. Segundo informações do homem que realizou a gravação, as imagens são de sexta-feira (19).

É possível perceber que o casal estava utilizando uma parte da ponte e tentando se esconder com a ajuda de uma rabeta que estava atracada na balsa.

Após o flagra, o casal interrompe a relação e se retira do água.

Fonte: D24am

