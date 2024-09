Vídeo- Cantor acreano Heitor Costa lança música nova com Wesley Safadão

O cantor acreano Heitor Costa, conhecido por seu talento e carisma, lançou uma nova música em colaboração com o renomado Wesley Safadão. A faixa, intitulada “Beber Com Emergência”, é uma parceria que promete movimentar o cenário musical e conquistar os fãs de sertanejo e forró.

Lançada em 6 de setembro, a música combina o estilo característico de ambos os artistas, oferecendo uma melodia contagiante e letras que refletem a essência dos dois cantores. Wesley Safadão, além de ser um dos maiores nomes da música brasileira, também é conhecido por seu trabalho como produtor musical, empresário e apresentador, o que adiciona uma camada extra de prestígio ao lançamento.

Heitor Costa e Wesley Safadão durante a gravação do clipe de “Beber Com Emergência”, um lançamento que promete agitar as paradas musicais/Foto: Reprodução

A composição de “Beber Com Emergência” é assinada por uma equipe de renomados compositores, incluindo Cesar Augusto, Diego Ferrari, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pires e Ray Antonio. A faixa foi acompanhada por um clipe vibrante, que já está disponível no YouTube e promete ser um sucesso imediato.

Heitor Costa, que recentemente teve que cancelar alguns shows devido a problemas de saúde, demonstra mais uma vez seu comprometimento com a música e com seus fãs. Enquanto se recupera, o artista continua a trabalhar em novos projetos e a surpreender o público com sua versatilidade musical.

Por Anieli Amorim, ContilNet

