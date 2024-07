(VÍDEO) : Caminhonete descontrolada invade restaurante e mata mãe e filha

Um acidente gravíssimo matou mãe e filha que estavam em um restaurante na noite do último sábado (27), quando um motorista de uma caminhonete Amarok perdeu o controle e invadiu o estabelecimento.

O caso aconteceu no Centro de Ibiporã, no norte do Paraná. Imagens de segurança flagraram o momento do acidente. O vídeo mostra que a família chegou a perceber o carro descontrolando.

Mãe e filha ainda tentaram escapar, mas a caminhonete atingiu os clientes do restaurante. De acordo com as informações, as vítimas estavam com outros cinco membros de uma família, natural do Mato Grosso.

Dois homens foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar. Outra parente, que também estava na mesa, sobreviveu sem ferimentos.

Ainda não se sabe o motivo do motorista invadir a calçada e atropelar a família. O condutor da caminhonete também teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital.

Fonte: D24am

