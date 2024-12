VÍDEO: Briga entre mulheres deixa mechas de cabelo espalhadas pelo chão no interior do Acre

No município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, uma briga entre duas mulheres no banho conhecido como Igarapé Preto chamou atenção neste final de semana.

De acordo com informações, a confusão teria começado com uma discussão acalorada, que evoluiu para agressões físicas. Durante a briga, uma das mulheres teria jogado uma pedra, atingindo a outra, que reagiu de forma imediata e partiu para cima da rival.

A cena deixou várias mechas de cabelo espalhadas pelo chão, testemunhando a intensidade do confronto.

Apesar do tumulto, não há informações sobre ferimentos graves ou intervenção policial. O episódio ressalta a importância de evitar conflitos em locais públicos, especialmente onde há grande concentração de pessoas.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram