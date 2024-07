(Vídeo) Bombeiro Cai de Viaduto Durante Tentativa de Salvar Homem em Rondônia

Um vídeo divulgado em aplicativos de mensagens mostra um bombeiro caindo de um viaduto enquanto tentava salvar um homem que ameaçava se jogar em Pimenta Bueno, Rondônia.

O bombeiro se aproximou para convencer o homem a desistir, mas foi puxado e desequilibrou-se, caindo do viaduto. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno com ferimentos graves, incluindo um pé quebrado e vários cortes. O homem fugiu do local após o incidente, tomando rumo desconhecido.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram