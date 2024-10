Vídeo: Bando de Porcos Queixada invade bairros em Sena Madureira

Na noite da última quinta-feira, 10,um evento inusitado chamou a atenção dos moradores do bairro Canízio Brasil, em Sena Madureira. Um grande bando de porcos selvagens da espécie Queixada invadiu as ruas do bairro.

Segundo relatos dos moradores, os animais eram vistos circulando tranquilamente pelas ruas, principalmente em áreas onde há mangueiras. Eles passaram horas se alimentando das mangas caídas, sem qualquer demonstração de sinal de agressividade. “Parecia que eles estavam fazendo um banquete. Nunca vi algo assim por aqui”, relatou dona Maria de Jesus, uma das residentes

O repórter Jota Cavalcante, que acompanhou o ocorrido, conversou com moradores do bairro.

Por Acreonline.net

