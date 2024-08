(VÍDEO) IMAGENS FORTES: Bandido é morto por policial com varios tiros

No último sábado (10), um policial militar de 28 anos, que estava de folga, interrompeu um assalto na rua Barrania, no bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo, resultando na morte de um criminoso. O assaltante, um jovem de 21 anos, abordou um Hyundai HB20 branco onde estavam o PM e uma mulher. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante se aproxima do veículo, e a mulher sai rapidamente. O policial, ainda dentro do carro, aguarda o momento certo para agir e, ao sair, dispara contra o criminoso, que cai no chão. O PM então desfere mais nove tiros, totalizando dez disparos, matando o assaltante no local.

O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, gerando discussões sobre a atuação de policiais em situações de folga e a segurança pública em São Paulo.

Por Acreonline.net

