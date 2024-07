(VÍDEO) Avó e netas são atropeladas por carro em alta velocidade no interior do Acre

Um ato de imprudência no trânsito foi registrado na noite deste domingo, 14, no município de Epitaciolândia, interior do Acre. Uma senhora, identificada como Marilúcia Maia, e suas netas foram brutalmente atingidas por um carro em alta velocidade na Travessa Madre Paulina, bairro Aeroporto, que fica localizado na entrada do município do Alto Acre.

De acordo com imagens de câmeras de segurança de uma loja, avó e netas trafegavam de bicicleta pela via por volta de 21h deste domingo, quando foram fortemente atingidas por um automóvel modelo Fiat Estrada, de cor branca, que trafegava em alta velocidade. As vítimas foram socorridas por populares que passavam pelo local no momento do ocorrido.

Segundo relatos de dona Marilúcia, ela e as netas estavam participando de um culto evangélico, minutos antes de sofrerem o acidente, quando foram surpreendidas pelo ocorrido após a saída da igreja. “O acidente foi por volta de umas 9h, quando estava indo para casa com minhas netas depois do culto na igreja. O motorista não prestou assistência, não voltou para ajudar a gente. Fiquei muito preocupada com as minhas netas. As crianças saíram do hospital hoje [segunda-feira], uma delas cortou a testa e a outra ralou bastante as pernas. Eu me machuquei, mas não muito.” – relatou Marilúcia.

Apesar das cenas fortes, o estado de saúde das vítimas é considerado estável, e se encontram fora de perigo.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas foi identificado e detido pela Polícia Civil do município.

Por Kauã Lucca, da Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram