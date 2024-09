Vídeo- Aposta de R$ 50 mil movimenta a cidade de Sena Madureira entre Tanízio Sá e Mazinho Serafim

A disputa política em Sena Madureira, ganhou novos contornos com uma aposta entre o deputado estadual Tanízio Sá e o prefeito Mazinho Serafim. Os dois políticos resolveram apostar R$ 50 mil na vitória de seus candidatos a prefeito, criando grande expectativa entre os moradores da cidade.

De um lado, Tanízio Sá apoia Gerlen Diniz, do Partido Progressistas (PP). Do outro, Mazinho Serafim coloca suas fichas em Gilberto Lira, do União Brasil. A eleição promete ser acalorada, e a aposta feita entre as lideranças locais é mais um elemento que aquece o cenário político.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram