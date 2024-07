(VÍDEO): agente é executado em estacionamento de escola

Estiwe França de Oliveira, 34, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (25) no estacionamento do CMEI Nilza Melo Godoy, na rua Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, zona oeste da capital amazonense. A vítima seria agente de portaria da escola e, no momento do crime levaria o filho de uma vizinha para sua casa.

De acordo com informações preliminares, criminosos armados chegaram ao local em um carro e, abordaram o homem na saída do CMEI. A vítima trabalhava na escola municipal como agente de portaria e iria aproveitar o horário de almoço para deixar a filha de sua vizinha em casa. Stiwe França foi atingido com disparos de arma de fogo principalmente na região da cabeça.

A criança e um homem que estavam acompanhados da vítima, presenciaram toda ação dos criminosos.

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lamentou a morte do servidor terceirizado Estiwe França de Oliveira, que ocupava a função de agente de portaria e ressalta que o fato não aconteceu nas dependências da escola e também não envolveu nenhum aluno ou professor da unidade, já que o agente estava na hora de almoço.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

