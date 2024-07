(Vídeo) Adolescente rouba celular e morre atropelado em seguida por ônibus

O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Um adolescente de 17 anos morreu, nesta sexta-feira (19), logo após roubar um idoso de 71 anos e, na sequência, ser atropelado por um ônibus na Lapa, zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu na rua Domingos Rodrigues.

De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, o idoso caminha na rua falando ao celular, quando de repente o jovem se aproxima, puxa o aparelho e corre. Durante a fuga o adolescente corre em direção a uma rua e, no momento um ônibus que transitava pelo local atingiu o jovem que apareceu bem em frente ao veículo. Com o impacto o adolescente foi jogado para baixo do ônibus.

O jovem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Brasilândia, mas não resistiu. O caso foi registrado no Distrito Policial 91, do Ceasa.

Veja o momento:

Fonte: D24am.

