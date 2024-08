( VÍDEO) Acidente de trânsito em Sena Madureira deixa motoqueiro ferido

Por volta das 21 horas desta quinta-feira, 1, um grave acidente de trânsito ocorreu no município de Sena Madureira. Desta vez, uma moto e um carro colidiram frontalmente no bairro Morro do Macaco Molhado, próximo à Maranhão.

O motoqueiro envolvido no acidente ficou ferido e foi socorrido, mas a gravidade das lesões ainda não foi confirmada. As autoridades foram acionadas e estão no local para investigar as circunstâncias do acidente e garantir a segurança na área.

Matéria em construção

Por Acreonline.net

