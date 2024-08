(VÍDEO) Acidente de Trânsito deixa homem gravemente ferido no interior do Acre

Na manhã da última quarta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no interior do Acre. Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, sofreu ferimentos graves após perder o controle de sua motocicleta na Rua Cruzeirão.

Testemunhas que estavam no local do acidente relataram que o condutor havia consumido bebida alcoólica em um bar próximo, pouco antes de perder o controle do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro local para receber um atendimento mais especializado.

O estado de saúde do motociclista é grave, e ele segue em observação médica. As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram