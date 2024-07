(Vídeo) Abraço fatal: veja momento em que jovem morre ao receber carinho de amigo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (18) mostra o momento em que uma trabalhadora morre ao cair do 3º andar da empresa onde trabalhava.

O caso aconteceu em Maharashtra, na Índia. Nas imagens, é possível ver o instante em que a vítima, identificada como Naginadevi Manjiram, senta no parapeito do corredor do terceiro andar e brinca com seus colegas de trabalho. Nesse momento, um deles resolve abraçá-la e o pior acontece.

O impulso do abraço fez com que Naginadevi caísse de uma altura considerável e, infelizmente, ela não sobreviveu aos ferimentos.

Seus amigos ainda correram para tentar salvá-la, mas não conseguiram.

Por CM7

