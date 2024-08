Vidente prevê morte no SBT e causa pânico na emissora

A participação da vidente Chaline Grazik no programa “Chega Mais” na segunda-feira (12/8) gerou repercussão nos bastidores do SBT. Chaline, conhecida por previsões envolvendo mortes de pessoas famosas e tragédias, foi convidada ao programa após ter supostamente previsto a queda de um avião da Voepass com 62 passageiros.

Durante a participação, ela fez novas declarações, incluindo o anúncio da morte de um comunicador famoso da TV, o que gerou especulações sobre a saúde de Silvio Santos, dono da emissora, que está internado há 13 dias com seu estado de saúde mantido em sigilo.

As declarações feitas por Chaline teriam gerado tensão no SBT. De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, a direção da emissora convocou uma reunião de emergência, onde foram discutidas medidas para evitar futuras participações de videntes no programa. A vice-presidente Daniela Beyruti teria expressado insatisfação com a forma como o “Chega Mais” abordou o tema, mencionando a falta de um briefing adequado para os apresentadores.

Os apresentadores do programa também teriam manifestado desconforto com as declarações de Chaline ao vivo, sentindo-se expostos pela falta de controle sobre o conteúdo apresentado. A situação destacou a necessidade de uma supervisão mais rigorosa dos convidados e dos temas discutidos pela produção.

O SBT não confirmou essas informações, alegando que não comenta assuntos internos. No entanto, a direção ordenou a remoção de todos os conteúdos relacionados à participação de Chaline nas redes sociais do programa e no canal do YouTube, onde não há mais registros das previsões feitas por ela.

