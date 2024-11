Vídeo- Prefeito de Rio Branco sanciona lei que dispõe sobre o uso facultativo da bíblia nas escolas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou, nesta segunda-feira (11), a Lei Municipal Nº 2.530, que dispõe sobre o uso facultativo da bíblia nas escolas da rede pública e particular de ensino da capital acreana como ferramenta educacional em abordagens históricas, filosóficas, sociológicas, literárias, arqueológicas e culturais.

Bocalom: “Sou regido pelos princípios cristãos” (Foto: Marcos Araújo/Assecom)

O Projeto de Lei, de autoria do vereador Arnaldo Barros, e aprovado pela Câmara de Rio Branco, estabelece a utilização facultativa da bíblia, que será disponibilizada nas bibliotecas das escolas do município, de forma a respeitar a liberdade religiosa, por meio de consultas individuais, a critério dos alunos. O chefe do Executivo Municipal falou sobre a sanção da lei.

“A minha sanção é porque não se trata de nada obrigatório, é facultativo. Agora nós vamos proibir as pessoas de poderem tratar das coisas? Se ele quer, tem a fé, ele acredita. Nós vamos proibi-los? Jamais. Então é por isso que eu fiz a sanção e é uma coisa de princípios cristãos. Eu sou um homem regido pelos princípios cristãos e isso para mim faz parte dos meus princípios e estarei sempre à disposição de defesa dos princípios cristãos”, disse.

Eldo: “É um livro de sabedoria prática para a humanidade” (Foto: Marcos Araújo/Assecom)

A assinatura do prefeito Tião Bocalom aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), e contou com a participação de alguns representantes e líderes religiosos cristãos da capital acreana, como o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Gomes, o vice-presidente da Assembleia de Deus no Acre, pastor Davi Santiago e o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), pastor Eldo Gama, que falou sobre a importância da lei para a comunidade cristã.

“Para nós é uma alegria imensa, haja vista que é uma conquista da comunidade cristã e evangélica. Nós priorizamos o ensino das escrituras sagradas, como um fundamento de ética, moral, respeito. A Bíblia é um livro milenar, muito mais do que um livro religioso para uma religião específica, é um livro de sabedoria prática para a humanidade. Então, sem dúvida que é uma conquista, onde podemos ver as pessoas crescerem no conhecimento de Deus como ensina a palavra do Senhor”, destacou.

O proponente da lei, vereador e pastor Arnaldo Barros, celebrou a aprovação e sanção do seu projeto. “Claro que o projeto Bíblia nas Escolas não é simplesmente um livro, é o livro dos livros que será ensinado aos nossos filhos. Tem até um capítulo, um versículo que diz assim, ensina os teus filhos no caminho que se deve andar, para que amanhã eles não se percam. Então é uma palavra poderosa para nossos filhos. Essa geração de adolescentes, de jovens, eles vão estar sendo instruídos através de professores, a importância da Bíblia”, salientou.

Após sanção, a Lei Municipal Nº 2.530, passará a valer após publicação no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

Suene Almeida/Assecom

