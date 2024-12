Vice-governadora Mailza Assis prestigia treino de basquete em cadeira de rodas de time que irá representar o Acre no Rio de Janeiro

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou, na noite desta quinta-feira, 5, do treino de basquete do time da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. O encontro reuniu 20 atletas acreanos, dos quais 11 representarão o estado na Copa de Acesso do Brasileirão 2024, que será realizada no Rio de Janeiro, de 7 a 13 de dezembro.

O time treina há seis meses para dar seu melhor nas quadras do Rio de Janeiro. Este momento também marca um grande avanço na visibilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência no esporte acreano.

Mailza Assis destacou que a trajetória dos atletas é uma verdadeira história de superação, marcada pela união e dedicação desde 2008. Ela ressaltou o quanto eles lutaram e se esforçaram pelo esporte:



“Esse esforço não apenas transforma a vida de cada atleta e das pessoas ao redor, mas também eleva o nome do nosso estado e do país. É uma prova de que, quando queremos e nos dedicamos, somos capazes de alcançar grandes objetivos.”

A ação conta com o incentivo do governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (Seel) que forneceu 6 passagens e o apoio do governador Gladson Cameli que garantiu todos os pneus novos das onze cadeiras de rodas.

Mailza reforçou o apoio à equipe: “O governador gostaria muito de estar aqui hoje, mas me pediu que viesse representá-lo com todo carinho e compromisso de trazer sua mensagem. Ele está em Brasília, mas torcendo por vocês, acompanhando tudo de perto e cheio de esperança. Ele acredita muito que, neste jogo, vocês representarão nosso estado de forma brilhante e que tudo dará certo. Estamos confiantes de que vocês trarão a vitória e a medalha para o nosso Acre”, enfatiza Mailza.



Um dos atletas, Manoel Francisco Lima de Souza, relata a importância do apoio do Estado e de outras instituições nessa ação: “É uma honra, né? Participar desse campeonato é o ápice do nosso esforço, da dedicação da federação, do time, dos atletas e também do apoio que recebemos. A vice-governadora Mailza, tem nos dado um suporte importante. A Ufac, a prefeitura e, especialmente, o governador Gladson não têm medido esforços para nos apoiar e ajudar. Estamos com o coração cheio de gratidão e felicidade. É um sentimento de dever cumprido e de um sonho realizado”, explica.

Francelina Pereira de Souza, representante da comissão técnica, agradeceu o apoio do Estado e do governador, que teve um olhar especial voltado para o time.

“Eu agradeço muito, porque se não fosse o governo, nós não teríamos conseguido ir para lá. Esse olhar que ele teve foi algo pessoal, uma atitude dele como pessoa, não apenas como governador do Acre. Graças a essa atenção e ao apoio do governador Gladson Cameli, nós conseguimos ir tão longe e de uma forma muito mais tranquila. Antes, precisávamos correr atrás de tudo, mas dessa vez, com esse suporte, muita mais gente vai poder participar. Nos sentimos muito fortes e honrados. Esse gesto nos faz enxergar que somos valorizados e que nossa luta é reconhecida. Estou muito feliz e quero expressar minha gratidão por todo o cuidado e dedicação demonstrada”, relatou.



A atleta Ana Keyla da Silva disse que a ação do governo do Estado é algo fundamental, principalmente porque é a primeira vez que a Federação está participando da Copa de Acesso.

“Eu, a Ana Clara e o Mateus já tivemos a oportunidade de participar antes, mas foi pelo time do Pará. Agora, é a primeira vez que estamos competindo pelo nosso próprio estado, e isso é uma honra pra gente. É extremamente importante e gratificante. Estamos nos sentindo valorizados de verdade. Sem o apoio dele, não teríamos conseguido chegar onde estamos agora. Pela primeira vez, estamos alcançando este nível, e isso só foi possível com o suporte do Estado”, explicou.

Jogadores irão participar da Copa de Acesso Módulo B. Foto: Ilustração.

Lista dos atletas e da comissão técnica:

Atletas:

Wemerson Pereira Sobrinho

Manoel Lima da Silva

Manoel Francisco Lima de Souza

Luiz Carlos Aragão Ferreira

Agnaldo Casoti Borges

Raimundo da Rocha Pereira

Fábio Mendes de Souza

Frankthieny Brito de Lima

Márcio Cleide José de Lima

Ana Clara Alves de Lima

Ana Keyla da Silva Macêdo

Comissão técnica:

Carolina Torres-Agência de Notícias do Acre

Renata

Francelina Pereira de Souza

