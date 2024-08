Vice-governadora Mailza Assis prestigia abertura dos jogos eletrônicos na Expoacre Juruá

A vice-governadora do estado do Acre, Mailza Assis, prestigiou a abertura da edição do Campeonato de Games Expoacre Juruá 2024, na terceira noite do evento, em Cruzeiro do Sul.

O Espaço Games abriu sua programação de competições com emocionantes partidas de Free Fire no formato 4×4, uma das modalidades mais democráticas dos jogos eletrônicos, onde vários jogadores participam simultaneamente de uma mesma partida.

A line Unknow, destaque no cenário competitivo de Cruzeiro do Sul, sagrou-se campeã da primeira etapa das competições que têm sequência neste sábado. A experiência imersiva contou com torcidas organizadas e muita adrenalina. Seis equipes dispuram os jogos na primeira noite do certame.

Neste sábado, a emoção continua com o Grande Campeonato Mapa Aberto, com início às 18h. O torneio conta com a participação de 15 lines confirmadas. Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, a edição promove o entretenimento e a inclusão digital na região.

“Mantemos a mesma regra de exigência de inscrições em nossos cursos do Polo Digital para todos os amantes de jogos eletrônicos que participam das edições do campeonato de Games que têm sido um sucesso. Entendemos que assim, contribuímos com a inclusão digital e o processo de qualificação da nossa juventude”, explicou Mesquita.

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Foto: Felipe Freira/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram