Vice-governadora Mailza Assis participa do Fórum Empresarial Lide, que reúne ministros, governadores e empresários

O Rio de Janeiro (RJ) recebe a 23ª edição do Fórum Empresarial Lide, nesta quinta e sexta-feira, 15 e 16, em que mais de 300 líderes empresariais são esperados. Com temas como democracia, mineração e óleo e gás, transição energética, inteligência artificial e investimentos na economia brasileira em 2024, o encontro é considerado o mais representativo do Brasil, reunindo presidentes e vice-presidentes das maiores empresas do país e autoridades públicas de todas as esferas para uma agenda nacional de debates sobre desenvolvimento socioeconômico.

A presença da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, que participa de painéis ao lado de 11 governadores, reforça a importância do estado, que visualiza novas possibilidades de mercado com outras regiões do país.

Na ocasião, serão apresentadas as iniciativas do Estado nas questões de geração de emprego e renda, trabalho, infraestrutura, desenvolvimento sustentável e ações educacionais que impactam mais de 145 mil alunos da rede pública estadual, com investimentos na modernização de escolas, distribuição de tablets, reforço na merenda escolar e adoção do mesmo material didático usado pelas redes de ensino privado.



Além disso, a vice-governadora apresentará como o governo tem utilizado a tecnologia para melhorar os serviços ao cidadão, o que permitiu ao Acre ficar em segundo lugar no Prêmio Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital, e como o estado será beneficiado com o Porto de Chancay, no Peru, que está sendo construído próximo à capital Lima, importante instalação para diminuir custos na exportação e importação de bens no estado.

O Acre, que atualmente depende do transporte do norte até o sul do país por meio de rodovias federais, teria um corte de custo considerável no valor dos fretes, visto que a distância até Lima é de pouco mais de 1.400 km, menor do que o deslocamento até o Porto de Santos (SP).

Outra pauta a ser apresentada é a Agenda Acre 10 anos, planejamento a longo prazo que visa ao desenvolvimento socioeconômico e sustentável do estado.

“Queremos transformar o Acre em um grande polo logístico e gerador de emprego, já que somos rotas para o Pacífico e integramos a tríplice fronteira com Peru e Bolívia para vender com valor agregado. As parcerias com os outros estados são essenciais para avançarmos”, destacou Mailza.

A programação do evento está disponível em: Programação Lide 2024

O evento tem transmissão ao vivo no link: http://aovivo.lide.com.br

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Foto: Felipe Freire/Secom

