Vice-governadora Mailza Assis aborda sobre investimentos e reformas nos abrigos femininos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Uma pauta essencial para as mulheres do estado foi discutida nesta quarta-feira, 14, pela vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, sobre o avanço nos abrigos femininos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante reunião na sede da pasta.

Entre os temas abordados, destacaram-se as reformas dos abrigos Casa Mãe da Mata e Casa Abrigo, as medidas de segurança, e a criação de atividades diárias, como hortas comunitárias suspensas, com o apoio da Segurança Alimentar.



A vice-governadora Mailza Assis destacou a preocupação com o avanço na estrutura e atividades dos abrigos relacionados à reforma, transporte, móveis e segurança, já que atendem mulheres vítimas de violência no estado.

“Na Casa Abrigo Mãe da Mata estamos avançando em algumas ações, como a reforma que está em andamento. A segurança está sendo desenvolvida em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, reforçando tanto o sistema de segurança quanto a estrutura da Casa Mãe da Mata. Também estamos adquirindo veículos, mobílias e realizando as reformas”, explica.

Essas ações contam com investimentos realizados pela vice-governadora durante seu mandato de senadora, que destinou um total de R$ 700 mil para a Casa Abrigo Mãe da Mata. Além disso, o senador Sérgio Petecão contribuiu com emendas parlamentares, viabilizando R$ 1,6 milhão para o abrigo de Rio Branco e R$ 1,4 milhão para a Casa Abrigo do Juruá, além das contribuições de deputados estaduais.



“O governador também tem colaborado ativamente, junto com emendas dos parlamentares, o que é fundamental. Tudo isso só está sendo possível graças à sensibilidade de parlamentares, como o senador Petecão e os deputados estaduais, que destinaram emendas para viabilizar essas ações. Eu mesma, ainda enquanto senadora, destinei recursos para a secretaria e para a Casa Mãe da Mata, para viabilizar essas melhorias”, reforça a secretária Mailza Assis.

A presidente do Cedim, Geovana Castelo Branco, destaca que a reforma vai melhorar a estadia e o bem-estar das mulheres que residem nos abrigos e que estão fragilizadas pelo ciclo de violência.



“Saímos satisfeitos. Tivemos uma reunião produtiva, e o que já havíamos encaminhado está sendo providenciado. As coisas estão em andamento, e isso ajuda muito a mulher vítima de violência que está na casa abrigo, correndo risco de vida, a ficar mais protegida e receber maior assistência do Estado”, frisa.



“A Secretaria da Mulher, nesse caso, está apoiando e ajudando a SEASDH no que for necessário. Muitas coisas que haviam sido solicitadas, a secretaria já está executando, e acredito que até mais, porque, ao ser solicitado por um setor, com certeza vamos nos adequar para que a gente continue a atender essas mulheres da melhor maneira possível”, frisa Márdhia El-Shawwa, titular da Semulher.

Também foi destacada a realização de uma capacitação em letramento no abrigo da capital e a viabilização desse treinamento no Juruá, com foco também em mulheres trans.

Na ocasião, estavam presentes a defensora pública Juliana Caobianco; a secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos; representantes da Educação e servidores.

Por Carolina Torres- Agência de Notícias do Acre

Foto: Esther Menezes/SEASDH

