(Vídeo) “Viajante do tempo” autoproclamado afirma que foi para 2050 e apresentou “provas” para sustentar suas alegações

Em 2006, um incidente incomum em Kiev chamou a atenção internacional quando um homem vestido com roupas vintage apareceu, alegando ser um viajante do tempo vindo de 1958. O misterioso indivíduo, que se identificou como Sergei Ponomarenko, abordou a polícia local pedindo direções para uma rua que não existia na Kyiv moderna.

Ponomarenko, que afirmou ter nascido em 1932, carregava consigo uma câmera antiga e usava roupas que pareciam estar completamente fora de época no século XXI. Quando foi detido para interrogatório, ele apresentou o que parecia ser documentação soviética autêntica da década de 1950, indicando que tinha 25 anos na época.

A situação ficou ainda mais intrigante quando as autoridades analisaram as fotografias de sua câmera vintage. As imagens mostravam cenários de Kyiv que correspondiam à paisagem arquitetônica e cultural da década de 1950. Entre essas fotografias, havia uma que mostrava Ponomarenko, vestindo as mesmas roupas que usava no momento de sua prisão, ao lado de uma mulher que ele identificou como sua noiva. Outra imagem controversa alegadamente mostrava um OVNI pairando próximo a um edifício.

Para adicionar mais mistério ao caso, investigações da polícia revelaram que um homem chamado Sergei Ponomarenko havia, de fato, sido dado como desaparecido em 1958. A mulher que aparecia nas fotografias ao lado dele forneceu informações adicionais, afirmando que seu noivo havia desaparecido por dois anos antes de reaparecer repentinamente. Ela também compartilhou uma fotografia que Ponomarenko supostamente enviou, mostrando-o em uma versão futurista de Kiel, que ele dizia ser do ano de 2050.

Antes que as autoridades pudessem continuar o interrogatório, Ponomarenko desapareceu da custódia. No entanto, a autenticidade de sua história foi questionada quando o YouTuber Joe Scott investigou o caso. A pesquisa de Scott sugeriu que as fotografias da câmera de Ponomarenko tinham uma semelhança notável com imagens usadas em um programa de televisão ucraniano chamado Aliens, que apresentava uma trama sobre viagem no tempo. Embora Scott não tenha conseguido localizar o material original do programa, as recriações mostravam uma semelhança impressionante com os elementos da história de Ponomarenko.

As fotografias que inicialmente despertaram interesse pareciam ser duplicatas de imagens desta produção televisiva, levantando dúvidas sobre a veracidade das alegações de Ponomarenko. Apesar da aparente conexão com o programa de TV, alguns aspectos do caso permanecem inexplicáveis, como o relatório de pessoa desaparecida que coincidia com 1958 e a documentação da era soviética.

