Veja os 21 vereadores eleitos em 2024 e composição da Câmara Municipal de Rio Branco

As eleições deste domingo (6) definiram a nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco, que conta agora com 21 vereadores. O Progressistas (PP) foi o partido que mais elegeu vereadores, com seis. Em seguida, figuram PL, MDB e União, com 3 vereadores cada. Bruno Moraes (PP) foi o mais votado, com 5.898 votos.

Em comparação com as Eleições de 2020, sete candidatos foram reeleitos e 14 novos foram eleitos, o que representa uma renovação de 66%. Este ano, foram eleitas duas mulheres, mantendo a mesma quantidade do último pleito.

Confira a lista de vereadores eleitos em Rio Branco (em negrito, os reeleitos):

1. Bruno Moraes (PP) – 5.898 votos

2. Samir Bestene (PP) – 5.704 votos

3. Aiache (PP) – 5.497 votos

4. Felipe Tchê (PP) – 4.979 votos

5. Elzinha Mendonça (PP) – 4.755 votos

6. Raimundo Neném (PL) – 4.141 votos

7. Joabe Lira (União) – 4.080 votos

8. Joaquim Florêncio (PL) – 4.022 votos

9. Lucilene da Droga Vale (PP) – 4.007 votos

10. Neném Almeida (MDB) – 3.827 votos

11. Antônio Morais (PL) – 3.482 votos

12. Marcio Mustafá (PSDB) – 3.333 votos

13. Eber Machado (MDB) – 2.991 votos

14. Matheus Paiva (União) – 2.982 votos

15. Rutênio Sá (União) – 2.775 votos

16. Leôncio Castro (PSDB) – 2.607 votos

17. João Paulo Silva (Pode) – 2.298 votos

18. Moacir Júnior (Solidariedade) – 2.258 votos

19. André Kamai (PT) – 2.240 votos

20. Zé Lopes (Republicanos) – 2.153 votos

21. Fábio Araújo (MDB) – 2.106 votos

Confira a composição da Câmara Municipal:

PP – 6

PL – 3

MDB – 3

União – 3

PSDB – 2

Pode – 1

Solidariedade – 1

PT – 1

Republicanos – 1

Tião Bocalom foi reeleito no 1º turno

Tião Bocalom (PL) foi reeleito, neste domingo (6), prefeito de Rio Branco para os próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, Bocalom teve 108.605 votos, o que corresponde a 54,82% dos votos válidos para a disputa, contra 68.884 votos de Marcus Alexandre (MDB) – 34,77%. Bocalom tem como vice Alysson Bestene (PP).

Por Renato Menezes, Yuri Marcel, g1 AC

