Veja o vídeo-Homem espanca mulher após pegá-la na cama com outro e amante foge correndo pelado

A residência em que ocorreu a tentativa de homicídio fica no bairro Laurentino Martins. Após ser flagrado com a mulher, o suposto amante teria fugido do imóvel completamente pelado. A situação foi registrada por câmeras de segurança.

O companheiro da vítima, ao presenciar a situação, teria agredido-a com golpes de ‘podão’. A mulher teve diversos ferimentos e precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.

Não houve mais informações quanto ao paradeiro do rapaz que teria se relacionado com a mulher. Já o suspeito do crime se apresentou a polícia na companhia de seu advogado. O fato aconteceu na cidade de Goianésia, Goiás.

Rondônia Atual

