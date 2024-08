Veículo capota na BR 364 e condutor é encaminhado ao Hospital

Um capotamento ocorreu na noite do última sábado, 3, no km 13 do ramal Linha Nova, na BR 364. O motorista, Marcos Saldanha Lira, de 26 anos, perdeu o controle do carro e só conseguiu pará-lo ao colidir com uma cerca de arame de uma propriedade rural.

No veículo estavam Marcos e sua esposa, que não precisou de atendimento médico.

A ambulância 10 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada. Os médicos realizaram os primeiros socorros e levaram Marcos para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A vítima foi encaminhada ao setor de traumatologia com fortes dores no tórax e na cervical, e seu estado de saúde é considerado estável.

Por creonline.net

Com informações dan Agazeta do Acre

