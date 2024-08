“Vai parar de sentir dor” em mutirão realizado com emenda de Alan Rick, mãe celebra fim do sofrimento do filho

Dona Maria Sônia comemorou a notícia do fim da espera pela cirurgia de joelho do filho João Henrique. Ela contou que aos 17 anos ele rompeu os ligamentos durante uma aula de educação física e precisou parar todas as atividades. Além das dores no joelho, ele enfrentou uma depressão por não conseguir retomar o estilo de vida. “Ele tá com 21 anos agora. Só de saber que ele vai parar de sentir dor, já é uma benção. Se Deus quiser vai poder retomar a Capoeira que ele praticava desde os 8 anos, o futebol. Todas as atividades dele.” – disse a mãe.

A cirurgia do João está marcada para o sábado, 03. Ele faz parte do grupo de mais de 100 pacientes que passarão por cirurgias de joelho nos próximos dias na primeira etapa do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas 2024. 30 desses primeiros pacientes estiveram na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) nesta quinta-feira, 01, para confirmação dos procedimentos e participaram também da abertura do Mutirão realizado com recursos destinados pelo senador Alan Rick.

“São R$ 5 milhões em emendas destinadas que contemplarão essas cirurgias de joelho e, ainda, outros tipos de cirurgias eletivas. Faremos vários outros mutirões. Me emocionei junto com os pacientes que compartilharam suas histórias aqui conosco. Fico feliz em contribuir com o fim da espera deles e vamos seguir trabalhando para ninguém mais esperar tanto, para acabar com as filas.” – disse Alan Rick.

Alex Meireles, de 37 anos, vai cirurgiar os dois joelhos. “Tô com os meniscos dos dois joelhos desgastados. Aos 12 anos lesionei o esquerdo, aí veio só se agravando. Sobrecarregou o direito e lesionou também. Estou sem jogar futebol há quase dois anos, impede de fazer uma corrida, aí vem o aumento de peso, as consequências da falta de atividade. Estou muito feliz e parabenizo o senador Alan Rick por essa atitude. Eu e muita gente estávamos ansiosos por esse momento.” – relatou.

No último balanço divulgado pela Fundhacre, em abril deste ano, a fila tinha 450 pacientes à espera de cirurgias de joelho. A presidente da Fundação, Ana Beatriz Souza, agradeceu o apoio do senador. “Se não fosse o apoio do senador com essa emenda, a gente não estaria conseguindo fazer esse mutirão. E vamos ampliar. Fazer mais cirurgias, mais mutirões” – finalizou.

Também estiveram presentes, os médicos responsáveis pelas cirurgias Dr. Rodrigo Minuano e Dr. Aluízio Júnior, o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal e o secretário de Governo, Luiz Calixto.

ASCOM

