URGENTE (Vídeo): ‘Acreano’ morre após confronto com a PM durante Operação em Rondônia

Agleidson P. A , 50, conhecido como “Acreano” morreu após confronto com a polícia durante a Operação Audácia V, realizada pela Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FTICCO) do Ministério Público junto com as forças de segurança nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26) em Porto Velho (RO).

Os policiais disseram que foram até a residência na Rua Fabiana, bairro Cuniã, que era alvo da operação e no local teria ocorrido o confronto, onde Agleidson acabou morto e o filho dele Gabriel Ayala preso. “Acreano” teria apontado uma espingarda para os policiais.

O nome da Operação Audácia é alusivo a forma que os criminosos se apresentavam abertamente em redes sociais, com exibição de armas de fogo, dinheiro e drogas não se importando com as repercussões negativas e o conhecimento das forças de segurança pública, demonstrando certeza da impunidade.

A ação conta com a colaboração de diversas instituições e agências de segurança, incluindo o Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, a Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania (SESDEC), Polícia Militar de Rondônia, Polícia Civil de Rondônia e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

rondoniaovivo.com

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram