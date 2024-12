Urgente: Empresário Rodrigo Pires morre em grave acidente na AC-40

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (18) em um trágico acidente na rodovia AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard.

O veículo em que Rodrigo estava colidiu frontalmente com uma carreta, resultando em um impacto tão forte que o motor do carro foi arremessado para debaixo do caminhão.

Segundo testemunhas, o carro de Rodrigo teria invadido a pista contrária, mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. O condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves e permaneceu no local.

Trajetória de Rodrigo Pires

Nascido em Rondônia e residente no Acre desde a adolescência, Rodrigo fazia parte de uma família pioneira no comércio local, fundadora das antigas Lojas Utilar. Ele era sócio-proprietário da PWS Publicidade e da Rowd Produções, além de atuar no agronegócio.

Rodrigo iniciou sua trajetória empreendedora ainda jovem, aos 12 anos, ajudando na empresa da família.

Foi aprendiz no Senac aos 14 anos e atuou como facilitador do Empretec, programa da ONU voltado ao fomento de pequenos e médios negócios sustentáveis.

Sua morte deixou familiares e amigos em luto, além de uma lacuna no meio empresarial acreano.

Por AcreOnline.net

Com informações contilnet

