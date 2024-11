Tiro certeiro nas contas tira a vida de trabalhador na BR-364, próximo a Sena Madureira

Na tarde do último domingo, 10, uma discussão em uma colônia localizada no Ramal do 60, na BR-364, perto de Sena Madureira, resultou em morte. A vítima, Arle Pereira Ribeiro, foi atingida por um tiro nas costas.

Segundo informações, ele teria discutido com o acusado, ainda não identificado, e, ao se virar de costas, foi alvejado. Arle ainda tentou buscar ajuda, mas caiu no meio de um pasto, morrendo no local. Após o crime, o acusado fugiu para a mata na região. As polícias de Sena Madureira e Manoel Urbano estão investigando o caso e tentando localizar o responsável pelo homicídio.

