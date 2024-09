Tu vás na Balsa

A campanha eleitoral em Sena Madureira, está movimentada, com os candidatos a prefeito, Gerlen Diniz e Gilberto Lira, se esforçando diariamente para conquistar os mais de 30 mil eleitores que irão às urnas no próximo domingo, 6 de outubro. A votação ocorrerá entre 6h e 15h, no horário de Brasília.

Uma tradição curiosa e aguardada nas eleições locais é a “balsa do perdedor”. De acordo com os costumes de Sena Madureira, o candidato que perder a eleição embarca em uma balsa com destino a Manacapuru, no Amazonas. Embora nenhum dos candidatos queira fazer essa viagem simbólica, a tradição se mantém, e o derrotado terá que enfrentá-la.

Este ano, a viagem poderá ser ainda mais difícil, pois o rio Purus, que é a rota da balsa, está em um nível muito baixo devido à seca. No entanto, segundo relatos, a grande quantidade de peixes na região pode ao menos garantir uma refeição durante a árdua travessia.

Além de ser motivo de brincadeiras e comentários entre os moradores, essa tradição ajuda a intensificar o clima de disputa política na cidade.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

