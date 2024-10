TSE Realiza Encontro com Comandantes das Polícias Militares para Debater Segurança nas Eleições

Na manhã da última quarta-feira, 2 de outubro, a ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reuniu-se em Brasília com os comandantes gerais das polícias militares de todo o Brasil. O objetivo do encontro foi discutir as estratégias de segurança a serem implementadas durante as eleições de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro.

Durante a reunião, os comandantes apresentaram seus planos de atuação, destacando a importância da presença policial para garantir a ordem e a segurança nos locais de votação. A atuação eficaz das forças de segurança é fundamental para a proteção do processo democrático, assegurando que os eleitores possam exercer seu direito ao voto em um ambiente seguro.

Além dos planos para o primeiro turno, o encontro também abordou o andamento do planejamento para um possível segundo turno, reforçando a necessidade de uma resposta ágil e coordenada diante dos desafios que possam surgir, a colaboração entre o TSE e as polícias militares é crucial para garantir um pleito tranquilo e livre de violência.

ASCOM

