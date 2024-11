Três suspeitos pelo assassinato de uma mulher em um cemitério em Tarauacá são capturados pela Polícia Civil local

A mulher foi encontrada sem vida nos fundos do cemitério São João Batista, no início de setembro de 2024. Foto: cedida.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, prendeu no início desta semana, três homens suspeitos de envolvimento na morte brutal de Tereza Gomes, de 43 anos, encontrada sem vida nos fundos do cemitério São João Batista, no início de setembro de 2024. O corpo da vítima apresentava cortes profundos na região do pescoço e indícios de violência sexual, o que causou forte comoção na comunidade local.

As prisões foram efetuadas após um trabalho de investigação minucioso, conduzido pela equipe da Delegacia de Polícia de Tarauacá, que contou com o apoio de tecnologias de inteligência policial e com depoimentos de testemunhas que estiveram próximas ao local do crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. José Ronério, os três suspeitos foram detidos em diferentes pontos do município e responderão por homicídio qualificado e outros crimes correlatos.

“A investigação buscou analisar minuciosamente todas as pistas e evidências que pudessem levar aos possíveis autores do crime. Desde o momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, nossas equipes se empenharam ao máximo para esclarecer esse homicídio, que chocou a todos. Com essas prisões, damos uma resposta à sociedade de Tarauacá e aos familiares da vítima, reafirmando o nosso compromisso em combater a violência e garantir a segurança da população”, declarou Dr. José Ronério.

O delegado ressalta ainda que a Polícia Civil não descarta a possibilidade de novos desdobramentos no caso. “Estamos trabalhando de maneira integrada e com todos os recursos disponíveis para que crimes dessa natureza sejam apurados e julgados de maneira rápida e rigorosa”, informou.

Os três suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas para não comprometer o andamento das investigações, foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento. Eles aguardam agora as medidas judiciais e responderão na justiça pela acusação de homicídio e demais delitos que forem confirmados no decorrer do processo.

Marcelo Torres-PC

