Três detentos fogem do presídio Francisco de Oliveira Conde

Três detentos escaparam do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada desta terça-feira, 17. Os fugitivos foram identificados como Felipe de Souza Ferreira, de 25 anos, Gabriel Miranda Gonçalves, de 25, e Margarido Freire Costa, de 23.

De acordo com informações preliminares, a fuga ocorreu durante a madrugada, quando os presos conseguiram deixar as celas onde estavam custodiados. As circunstâncias da evasão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades penitenciárias.

Equipes de segurança realizam buscas para recapturar os fugitivos. Mais informações serão divulgadas conforme o caso avance.

Davi Sahid-ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram