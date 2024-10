Tragédia: Homem mata esposa por acreditar está sendo traído

Na madrugada desta terça-feira,1, um crime chocante abalou Curitiba, no Paraná. Luiz, um homem venezuelano que havia se mudado para o Brasil em busca de uma vida melhor, matou sua esposa Elvira, de 34 anos, após uma suposta crise de ciúmes. O casal, que deixou a Venezuela com três filhos, buscava no Brasil a chance de reconstruir suas vidas, mas o sonho se transformou em tragédia.

Segundo informações preliminares, Luiz acreditava que estava sendo traído, o que desencadeou uma violenta discussão entre o casal. O ciúme incontrolável do suspeito levou-o a cometer o homicídio. Elvira foi brutalmente atacada dentro de casa, na frente dos filhos, deixando a comunidade em choque.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

