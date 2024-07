Trabalhador rural fica gravemente Ferido em Derrubada no interior do Acre

Um trabalhador rural, identificado como J.M.S., sofreu um grave acidente na zona rural de Brasiléia, ao ser atingido na cabeça por um pedaço de árvore durante uma derrubada, resultando em um trauma craniano.

O local do acidente fica a quase 100 km da cidade, exigindo um deslocamento de 59 km pela BR-317 e mais 61 km por ramal. J.M.S. foi resgatado por uma ambulância do SAMU, que o encontrou sendo transportado por familiares em uma rede.

Após receber os primeiros socorros, ele foi levado ao Hospital Regional do Alto Acre em Brasiléia.

Devido à gravidade do seu estado, será transferido para Rio Branco para atendimento especializado, com a transferência prevista para a noite de quarta-feira (10) ou madrugada de quinta-feira (11), dependendo da evolução do seu estado de saúde.

