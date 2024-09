Trabalhador morre após queda de telhado dos Correios em Rio Branco

Na tarde do último sábado, 7, Cláudio Ferreira Alves, de 48 anos, faleceu após despencar de um telhado enquanto realizava manutenção em um dos prédios dos Correios, no bairro Praia do Amapá, em Rio Branco. A queda foi de uma altura considerável, e Cláudio bateu a cabeça no solo.

Seus companheiros de trabalho acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que Cláudio já estava sem vida. A tragédia abalou a equipe e trouxe à tona a importância das medidas de segurança no trabalho em atividades de risco como a realizada no momento do acidente.

Por Acreonline.net

