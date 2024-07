Toras de madeira ilegal é apreendida no Rio Purus

Toras de madeira extraída de uma reserva foram apreendidas, no último sábado (13), no município de Beruri (a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus). Ao todo, 600 toras de madeira ilegal que estavam sendo transportadas pelo Rio Purus, na zona rural do município, para Manaus.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação foi desencadeada após as equipes policiais receberem denúncias sobre um possível transporte ilegal de madeira de espécies como massaranduba e seringueira.

“Após as denúncias, subimos o rio Purus em fiscalização e, em região desabitada, flagramos os troncos atracados na margem esquerda, acondicionados em estruturas de jangadas puxadas por uma embarcação conduzida por três homens de 38, 44 e 46 anos”, disse.

De acordo com a delegada, foi realizada a apreensão e o reboque da madeira para as proximidades de uma comunidade e os infratores foram à delegacia para realização dos procedimentos e lavratura de Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por transporte ilegal de madeira.

“As investigações apontaram que a madeira foi extraída de uma reserva do município no início do ano e seriam transportadas pelos infratores para Manaus, tendo o trajeto iniciado no dia 7 deste mês”, explicou.

Segundo a delegada, a madeira apreendida foi doada para organizações sem fins lucrativos, como determina a lei, e a embarcação e os instrumentos utilizados no crime foram apreendidos.

