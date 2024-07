TJAC promove Mutirão pela Conciliação de 15 a 31 de julho

O Tribunal de Justiça do Acre promove, de 15 a 31 de julho, em parceria com a Uninorte, Mutirão de Conciliação para ajudar estudantes e ex-estudantes na resolução de processos envolvendo débitos com a Instituição de Ensino Superior (IES). A ideia é que, por parte da IES, sejam concedidos maiores prazos, descontos e, no geral, condições mais favoráveis aos inadimplentes, para incentivar o encerramento dos litígios por meio de acordos.

A ação faz parte dos esforços da Presidência do TJAC, que tem articulado tratativas e organizado reuniões com representantes das empresas e instituições mais demandadas, sempre com o objetivo de sensibilizá-los para que façam mais acordos, ajudando a promover a cultura da conciliação no Acre.

Dessa forma, também a Uninorte foi instada a disponibilizar aos litigantes condições de negociação mais propícias, levando em conta o melhor direito e a condição de hipossuficiência dos jurisdicionados.

Somando esforços pela cultura da conciliação

A IES aderiu à ideia e acompanha o novo Mutirão de Conciliação do TJAC, juntando esforços com o Poder Judiciário acreano para a promoção de acordos nas 1.500 audiências registradas para a ação.

Para facilitar as atividades e proporcionar mais comodidade dos jurisdicionados, as audiências vão acontecer em formato virtual pela plataforma Google Meet, a partir das 7 horas e devem se estender até a finalização das pautas diárias.

Para mais informações entre em contato com nosso Balcão Virtual, via WhatsApp. Basta clicar no botão abaixo para dar início ao atendimento.

TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram