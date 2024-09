Tite cita falta de eficiência e respeita vaias: ‘Flamengo pode reverter no Uruguai’

Tite foi o principal alvo da torcida do Flamengo após a derrota para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim, o treinador foi xingado pelos torcedores após mais uma atuação decepcionante na temporada e admitiu que as críticas doeram no “lado humano”.

“Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso até porque vivenciei bastante. Tenho respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar”, disse.

O Flamengo se complicou na Libertadores. Para chegar à semifinal, precisará vencer o Peñarol por dois gols de diferença, na próxima quinta (26), às 19h (de Brasília), fora de casa. O treinador lamentou a falta de efetividade da equipe no Maracanã, mas acredita que ainda é possível reagir na partida de volta.

“Futebol é assim. Em alguns momentos se fica com a sensação de que vai criar ou fazer, mas a imprecisão te tira. Tive essa sensação em alguns momentos. Pode-se jogar 10 vezes com o mesmo desempenho e não vai ter o mesmo placar. Hoje, o gol nos pressionou um pouco mais. Lá (no Uruguai), talvez eu possa ter o outro lado da moeda”, afirmou.

Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram