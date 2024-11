Time acreano enfrenta Flamengo na reinauguração da Arena da Floresta

A reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, está programada para o próximo domingo, 24, às 17 h. O evento irá contar com a presença do time sub-20 do Flamengo, que participará de um amisto com o Santa Cruz do Acre.

O presidente do Santa Cruz, Adem Araújo, destaca que o amistoso do dia 24 de novembro entre o Santa Cruz-AC e o Flamengo marca não só a reabertura da Arena da Floresta, mas também um importante capítulo na história do Santa Cruz. Fundado em 2022 com o objetivo de formar grandes atletas e cidadãos, o clube rapidamente se tornou referência na formação de jovens talentos na região norte, oferecendo oportunidades para crianças e adolescentes.



“Enfrentar o Flamengo Sub-20 é um grande desafio e uma honra, mas também uma demonstração do que o Santa Cruz representa: a capacidade de sonhar e superar obstáculos. Este jogo é mais do que uma partida de futebol, é uma celebração do que o esporte pode fazer por uma comunidade e por seus jovens”, salienta o presidente.

A captação de atletas do Santa Cruz preconiza gerar oportunidades aos jovens acreanos, contudo para facilitar o desenvolvimento do alto rendimento, aliado às questões sócio econômicas, facilitar o deslocamento e promover condições ideais de treinamento são um ápice do projeto.



A expansão do clube também ocorre para a categoria profissional, logo é de suma importância ter condições de buscar e acomodar jogadores talentosos por todo o país. O clube monitora constantemente a produtividade escolar de seus atletas, pois tem total conhecimento que o aprendizado como cidadão e ser humano, também colabora com o entendimento de jogo.

“Ficamos muito felizes e honrados pela oportunidade de estar representando o Acre nesse jogo festivo, de reinauguração da Arena da Floresta. A gente já vinha treinando focado, com muito trabalho físico, técnico, tático, para a competição que a gente vai estar disputando já em janeiro, que é a competição da Copa Paulista de juniores, em São Paulo, uma das melhores competições do país, de base. E aí fomos convidados pela Secretaria do Esporte, através do Ney Amorim, e do nosso governador Gladson para estar representando o Acre nesse evento. Será um jogo muito importante para a história do Clube do Santa Cruz”, destacou o treinador do Santa Cruz, Pedro Ernesto de Souza Lopes, mais conhecido como Pedro Balu, natural de Dois Irmãos-TO.



Uma das missões do Santa Cruz, está no aspecto social, pois o Esporte propicia inclusão e entretenimento, logo, através do futebol também é possível fomentar a cultura. Em pouco tempo de existência, mesmo preocupado em criar uma metodologia e um modelo de jogo, o Santa Cruz já tem seus troféus, garantindo de quebra a sua estreia em competições nacionais. A Capivara vai jogar a Copa São Paulo Juniores 2025 e a Copa do Brasil Sub-20.

Conheça alguns dos atletas

O atleta Elton Salomão, 19 anos, que atua na categoria de base do Santa Cruz, natural do município Feira de Santana – Bahia, iniciou sua paixão pelo futebol, ainda novo, sempre com o apoio da família começou a treina em uma escolinha no seu bairro.

“O primeiro chute a gente nunca esquece, então tudo começou com o apoio da minha família, onde foi enxergando potencial em mim, e nisso eu fui, comecei a treinar numa escolinha no meu bairro, e daí eu fui procurando evoluir, fui procurando ser melhor todos os dias. O futebol me proporcionou muitas coisas boas, amizades, conhecimento, hoje eu me entrego totalmente para o futebol, meu objetivo é poder dar um conforto melhor para a família, poder ser espelho para outras crianças e outras rapaziadas. É muito gratificante, as crianças me recebem com carinho, isso é motivo de orgulho, porque desde novo eu sempre sonhei com isso, sempre busquei esse espaço. Então, hoje eu me sinto realizado também representando essa equipe do Santa Cruz, que é uma equipe que dá toda a estrutura para o atleta”, comenta.



O jogador acredita que a equipe está bem qualificada, além de ser um momento de grande visibilidade e oportunidade aos atletas. Para Salomão, será um grande jogo contra o Flamengo, mas, afirma estar confiante.

“A expectativa é que possamos fazer um bom jogo, entrar em campo com a mente tranquila, entrar no campo leve para que possamos sair de lá com um bom resultado, um bom desempenho, porque a gente sabe também da nossa qualidade, e da maneira que trabalhamos, e nos dedicamos para poder chegar e estar pronto para um jogo como esse. Sabemos que será um jogo difícil, bem disputado. Vamos fazer um jogo bom de alto nível. É uma honra ter o Flamengo aqui no Acre”, disse.



“Minha paixão pelo futebol começou desde cedo. Quando criança meu pai sempre me levava para assistir ele jogar, e estava toda hora com uma bola perto de mim. Até que com 5 anos de idade ele me colocou pra jogar em uma escolinha de futsal, a partir desse dia eu nunca mais parei com o futebol, sempre jogando competições, até chegar onde estou no momento, o Santa Cruz. Minha expectativa para domingo, é que estou bastante animado para jogar contra uma grande equipe que é o Flamengo, ainda mais podendo jogar na cidade onde nasci, com família e amigos podendo acompanhar esse momento de perto. Tenho certeza que será um bom jogo e que vai ficar marcado na minha carreira”, pontua o jogador, Asafe Vilácio, 17, atua no meio campo.



“Sabemos do tamanho do adversário mais temos muita confiança no nosso trabalho que vem sendo feito, aprecio o futebol desde quando me entendo por gente, comecei com 6 anos em uma escolinha de futsal e aos 11 anos fui para o campo aonde me apaixonei por essa profissão, a expectativa é fazer um bom jogo”, afirma William Leal, 18, natural de Rio Branco, acadêmico de fisioterapia e atacante.

Juliana Queiroz- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

