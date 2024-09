Terror! Homem estupra duas enteadas e mata esposa carbonizada

Um homem estuprou as duas enteadas e matou a própria esposa carbonizada na cidade de Trindade, em Goiás. A mulher chegou a ficar internada com 40% do corpo queimado, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu. O suspeito foi preso no último sábado (7) durante a Operação Arcanjo Gabriel.

A equipe policial, de posse do mandado judicial, empreendeu diversas diligências e logrou êxito em encontrar o suspeito, efetuando a prisão. Ao ser abordado, foi encontrado drogas em seu bolso, tendo ele dito ser usuário de drogas.

O homem usou álcool para atear fogo na companheira, que chegou a ser internada em um hospital de Goiânia devido à gravidade das queimaduras. Além dos abusos cometidos contra as duas enteadas e a morte da mulher, ele também é suspeito de maus-tratos contra o irmão das crianças, de apenas 11 anos.

“O padrasto das crianças se valia de meio cruel para praticar os abusos sexuais, chegando até mesmo a ameaçá-las com um alicate. Destaca-se, inclusive, que o último episódio de estupro de vulnerável, contra as duas crianças, ocorreu enquanto a genitora delas estava na unidade de terapia intensiva do hospital”, diz a nota da Polícia Civil de Goiás.

O homem passa a ser investigado também por feminicídio consumado, além dos crimes de estupro de

