Termina hoje o prazo para inscrições no concurso dos Correios

Termina nesta segunda-feira (28) o prazo para as inscrições no concurso dos Correios, que oferece 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 412 para nível superior. As inscrições, abertas desde 10 de outubro, devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Mais de 1,2 milhão de candidatos já se cadastraram. As taxas são de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para nível superior, com isenção para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico. Os salários variam de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, podendo chegar a R$ 10.302,00 para engenheiros e arquitetos.

As provas estão previstas para 15 de dezembro. Serão objetivas para todos os cargos, além de redação para nível superior. O concurso, com abrangência nacional, oferece benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e plano de saúde. O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram