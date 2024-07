Tentativa de Suicídio é registrada em Manoel Urbano

Na tarde desta segunda-feira, Manoel Urbano, município do interior do Acre, foi palco de um triste incidente. Um jovem de aproximadamente 25 anos, cuja identidade não foi revelada, tentou tirar a própria vida após o término de um relacionamento.

Segundo informações apuradas com familiares, o jovem, por volta das 17h, dirigiu-se a um comércio próximo, onde adquiriu uma faca. Em um ato desesperado, ele desferiu um golpe contra si mesmo na região do estômago. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi prontamente acionado e realizou os primeiros socorros no local.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

