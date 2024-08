Tentativa de Homicídio em Rio Branco: Ex-marido Ataca Mulher e Novo Companheiro

Na noite de terça-feira (13), uma tentativa de homicídio foi registrada na Rua Seis de Maio, no bairro Boa União, em Rio Branco. Lidiane Aragão, de 40 anos, e seu novo companheiro foram atacados pelo ex-marido dela, que não aceitava o fim do relacionamento. Armado, o agressor invadiu a residência de Lidiane e disparou várias vezes contra as vítimas. Após o ataque, ele fugiu do local, e seu paradeiro permanece desconhecido. A Polícia Militar investiga o caso.

