Tábuas babilônicas de 4.000 anos decifradas por cientistas trazem previsões assustadoras para o futuro

Em uma descoberta fascinante que conecta o mundo antigo com a era moderna, quatro tábuas de argila desenterradas há mais de um século foram finalmente decifradas, oferecendo um vislumbre das mentes de nossos ancestrais e suas visões sobre eventos celestiais. Essas tábuas, que se acredita terem cerca de 4.000 anos, originam-se do Império Babilônico na Mesopotâmia, uma área que agora engloba partes do Iraque, Síria e Irã modernos.

As tábuas, que fazem parte da coleção do Museu Britânico desde o início do século XX, contêm alguns dos exemplos mais antigos conhecidos de presságios sobre eclipses lunares. Essas antigas previsões, baseadas em observações astronômicas, fornecem uma visão de como os babilônios interpretavam os eventos celestiais e seu impacto potencial nos assuntos terrestres.

Os pesquisadores principais, Andrew George e Junko Taniguchi, em seu artigo “Old Babylonian Lunar-Eclipse Omen Tablets in the British Museum”, publicado pela The University of Chicago Press, explicam que o povo da Babilônia e da Mesopotâmia acreditava que “os eventos no céu eram sinais codificados colocados pelos deuses como avisos sobre as perspectivas futuras daqueles na Terra”. Esse sistema de crenças levou à criação desses presságios detalhados, que vinculavam características específicas dos eclipses lunares a eventos futuros.

Algumas das previsões encontradas nessas tábuas são bastante sombrias. Por exemplo, um presságio afirma: “Um eclipse se torna obscurecido de seu centro de uma vez só [e] claro de uma vez só: um rei morrerá, destruição de Elam.” Outro prediz: “Um eclipse começa no sul e depois clareia: queda de Subartu e Akkad.” Talvez o mais assustador seja a previsão: “Um eclipse na vigília da noite: significa pestilência”, referindo-se a uma doença mortal e generalizada.

As tábuas também mencionam outras calamidades, como enxames de gafanhotos atacando a terra e perdas significativas de gado. Essas previsões pintam um quadro sombrio dos medos e preocupações que assolavam as sociedades antigas, muitos dos quais ainda ressoam com o público moderno.

Curiosamente, o pesquisador Andrew George sugere que algumas dessas previsões podem ter sido baseadas em experiências reais. Ele propõe que observações de eclipses lunares no passado, seguidas por eventos catastróficos, poderiam ter levado à formação desses presságios.

No entanto, esses presságios não eram o único método de adivinhação na sociedade babilônica antiga. Os pesquisadores explicam que, se uma previsão particularmente ameaçadora fosse feita, como a morte de um rei, seriam realizadas investigações adicionais. Isso frequentemente envolvia a extispícia, a prática de examinar as entranhas de animais em busca de sinais divinos. Como George e Taniguchi observam, “Se a previsão associada a um determinado presságio fosse ameaçadora, por exemplo, ‘um rei morrerá’, então uma consulta oracular por extispícia era conduzida para determinar se o rei estava realmente em perigo.”

Além disso, os babilônios não viam esses presságios como absolutos ou imutáveis. Eles acreditavam no poder dos rituais para alterar o curso do destino. Essa crença na maleabilidade do futuro oferece um contraponto esperançoso às muitas vezes sombrias previsões encontradas nos presságios.

A decifração dessas tábuas fornece insights valiosos sobre a cultura, astronomia e crenças religiosas da antiga Mesopotâmia. Demonstra o nível sofisticado de observação astronômica alcançado pelos babilônios, bem como seu complexo sistema de interpretação dessas observações. As tábuas contêm informações detalhadas sobre o tempo e as características dos eclipses lunares, mostrando o intenso interesse e compreensão dos babilônios antigos sobre os eventos celestiais.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram