Suspeito de matar pecuarista e enterrar em cova rasa de assentamento é preso em RO

Ronaldo Silva Santos, suspeito de matar e enterrar em uma cova rasa o pecuarista Genilson Bazilio Martins, de 45 anos, foi preso na última sexta-feira (6), em Ouro Preto do Oeste (RO). O caso aconteceu em novembro, no município de Nova União (RO).

O suspeito que estava foragido foi localizado em um hotel na cidade de Ouro Preto do Oeste (RO). O homem foi encontrado após moradores enviarem informações que direcionaram as equipes policiais ao local onde ele estava escondido.

Segundo a polícia, Ronaldo foi contratado pelo valor de mil reais para executar Genilson. O mandante do crime, que ainda não foi identificado, também foi preso nesta semana e confessou que atraiu a vítima para o local.

À polícia, o mandante do crime relatou que a motivação do crime foi por um desacerto comercial entre ele e a vítima, já que Genilson havia arrendado uma parte da propriedade.

Entenda o caso

Um pecuarista identificado como Genilson Bazilio Martins, de 45 anos, foi encontrado morto em uma cova rasa, no assentamento Margarida Alves em Nova União (RO). Segundo a perícia, a vítima foi encontrada a 40 metros do local onde ocorreu o crime.

De acordo com o registro de ocorrência, populares relataram que Genilson estava desaparecido a dois dias, quando foi em uma propriedade rural para resgatar uma uma novilha que estava solta no pasto de um vizinho.

Durante as buscas em uma propriedade do assentamento, os policiais encontraram dois cartuchos de espingarda usados. Já em outra propriedade, os populares encontraram o corpo do homem em uma cova rasa, próxima a um córrego.

Após ser acionada, a perícia técnica constatou que a vítima foi morta em um local, mas o autor arrastou o corpo por 40 metros e enterrou em uma cova.

À policia, o dono da propriedade disse que alugou a terra para a vítima no dia 30 de outubro. Segundo ele, antes do desaparecimento entrou contato com o homem para que fosse ao local, pois havia um animal solto no pasto do vizinho, mas não chegou a ter contato com Genilson.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Mirante da Serra (RO), para prestar esclarecimentos. A motocicleta da vítima foi encontrada na casa do mandante com as carenagens queimadas.

G1

