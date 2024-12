Suspeito de estupro é preso no interior do Acre

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem suspeito de estupro. O indivíduo, que havia sido apreendido em 2023 pela mesma prática durante o Festival do Milho em Porto Walter, na época com 17 anos, voltou a cometer o mesmo crime, desta vez na cidade de Mâncio Lima, agora com 18 anos.

A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar demonstra o compromisso das nossas instituições em garantir a segurança da população. Foto: cedida.

A prisão foi efetuada com base em um mandado judicial, pois o suspeito estava foragido em Porto Walter. Nesta quinta-feira, 12, ele foi encaminhado à cidade de Cruzeiro do Sul para a realização dos procedimentos legais.

O Delegado de Polícia José Obetânio destacou a importância da colaboração entre as forças de segurança para o sucesso da operação. “A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar demonstra o compromisso das nossas instituições em garantir a segurança da população. O cumprimento desse mandado de prisão é uma resposta firme contra crimes dessa natureza. Continuaremos trabalhando para que a justiça seja feita e para proteger os cidadãos”, enfatizou.

As autoridades seguem empenhadas no combate a crimes contra a dignidade sexual, reforçando ações para impedir a reincidência e oferecer apoio às vítimas.

Marcelo Torres- PC

