Super Taça terá disputa das semifinais domingo no Florestão

As semifinais da Super Taça, competição promovida pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), serão disputadas no domingo, 4, a partir das 8 horas, no Florestão. Café Auto Peças e Inter do Airton Sena disputam a primeira vaga na final e na segunda semifinal o Paysandu joga contra o Primaverense.

Sem vantagem

As equipes entram para as semifinais sem vantagem e por isso se os jogos terminarem empatados, os classificados vão ser definidos nas cobranças de penalidades.

Definir a data

Segundo o professor Marcelo Fontenele, a decisão da Super Taça ainda não tem uma data definida.

“Vamos promover as semifinais no domingo e ainda teremos disputas em Feijó. A definição da decisão deve ocorrer somente na próxima semana”, explicou Marcelo Fontenele

